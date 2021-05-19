Около 100 объектов культурного наследия отреставрируют в Москве до конца года

Фото: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

Болотная наб., 15, Карта всех событий

В столице отреставрировали и привели в порядок 1600 объектов культурного наследия за последние 10 лет. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в среду, 19 мая, в личном блоге.

— Число московских памятников, находящихся в неудовлетворительном состоянии, сократилось более чем в 5 раз. А доля памятников в хорошем и удовлетворительном состоянии выросла с 66 процентов до 95 процентов, — сообщил глава города.

Сергей Собянин отметил, что в текущем году планируется завершить реставрацию еще около 100 объектов культурного наследия. В перечень таких сооружений вошли ГЭС-2 на Болотной набережной, флигель Городской усадьбы Д. Ф. Новикова — А. Н. Давыдова на Большой Ордынке, Городская усадьба Соколовых-Сибиряковых в Вознесенском переулке и несколько павильонов ВДНХ.

Кроме того, глава города рассказал об уникальных памятниках, куда впервые смогут попасть москвичи. Он напомнил, что каждый год в апреле–мае проводится День исторического и культурного наследия, когда в городе организуются экскурсии по уникальным памятникам.

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