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Детскую музыкальную школу имени Н.А. Алексеева отреставрируют в центре столицы
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Детскую музыкальную школу имени Н.А. Алексеева отреставрируют в центре столицы

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, Николоямская улица, 42 Карта всех событий

Здание детской музыкальной школы имени Н.А. Алексеева, которое является объектом культурного наследия регионального значения, отреставрируют в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Соответствующий конкурс опубликован на портале государственных закупок.

— Здание построено в 1885 году и является объектом культурного наследия. Победителю конкурса предстоит отреставрировать фасад, восстановив историческую отделку и декор, отремонтировать внутренние помещения и обновить инженерные системы, — рассказал заммэра.

Победитель тендера должен будет заменить оконные и дверные блоки, поменять кровлю, а также обеспечить удобный доступ в здание маломобильным посетителям и благоустроить прилегающую территорию.

Руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков отметил, что подать заявку на участие в конкурсе смогут только те компании, которые уже имеют опыт работ по реставрации.

Заявки на участие принимаются до 7 июня, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об отреставрированном особняке Коробковой на Пятницкой улице. Он отметил, что московские реставраторы вернули фасаду здания исторический лиловый цвет, восстановили чешуйчатую кровлю и декор входной части, а также отреставрировали внутренние помещения.

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