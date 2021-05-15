Сергей Собянин рассказал об отреставрированном особняке Коробковой на Пятницкой улице
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал историю особняка Коробковой на улице Пятницкой, которое было отреставрировано несколько лет назад.
Он отметил, что здание было построено в 1866 году, однако в конце XIX века его по заказу купца Трифона Коробкова переделал архитектор Лев Кекушев. Москвичам постройка более известна по имени жены купца Ольги. Здесь в разное время жили и работали разные представители науки и искусства. Последнее 50 лет особняк занимало посольство Танзании.
— В 2013–2015 годах московские реставраторы сделали огромную работу, вернули фасаду исторический лиловый цвет, восстановили чешуйчатую кровлю и декор входной части, отреставрировали внутренние помещения, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях московского метро.
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