Сергей Собянин рассказал об отреставрированном особняке Коробковой на Пятницкой улице

Фото: Страница Сергея Собянина ВКонтакте

Россия, Москва, Пятницкая улица, 33-35с1 Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал историю особняка Коробковой на улице Пятницкой, которое было отреставрировано несколько лет назад.

Он отметил, что здание было построено в 1866 году, однако в конце XIX века его по заказу купца Трифона Коробкова переделал архитектор Лев Кекушев. Москвичам постройка более известна по имени жены купца Ольги. Здесь в разное время жили и работали разные представители науки и искусства. Последнее 50 лет особняк занимало посольство Танзании.

— В 2013–2015 годах московские реставраторы сделали огромную работу, вернули фасаду исторический лиловый цвет, восстановили чешуйчатую кровлю и декор входной части, отреставрировали внутренние помещения, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях московского метро.

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