Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях московского метро

Фото: Сайт Сергея Собянина

В день рождения столичного метрополитена, который отмечается 15 мая, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о трудовых династиях, которые работают в одной из красивейших подземок мира.

Глава города отметил, что в метро Москвы трудится огромная команда из 67 тысяч человек. Кроме того, подземка насчитывает больше 100 трудовых династий.

— Самая большая — Григорьевы-Никольские. Ее основатель работал здесь с момента запуска метро в 1935 году. Еще одна династия-рекордсмен — Кувшиновы-Шелухины. В подземке работали десять членов семьи, двое трудятся по сей день, — написал Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он поздравил сотрудников метро с праздником, отметив важность их работы для столицы.

Ранее сообщалось, что свыше 40 старых указателей метро поступили в продажу в интернет-магазине московской подземки.

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