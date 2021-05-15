Свыше 40 старых указателей метро поступили в продажу в интернет-магазине московской подземки

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Более 40 старых указателей метрополитена поступили в продажу в интернет-магазине столичной подземки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы вам рассказывали о том, что заменили навигацию в метро. Старые знакомые указатели служили городу 36 лет, а теперь могут оказаться прямо у вас дома. Мы уже провели несколько аукционов, но ко дню рождения метро решили сделать особенный подарок. Начинаем продажу навигационных элементов в нашем интернет-магазине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что указатели можно будет приобрести в сувенирном магазине на станции метро «Маяковская».

Среди 43 указателей будут следующие: «Посадки нет», «Держитесь левой стороны», «К поездам до станций» и другие.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Московского метрополитена в столице пройдут многочисленные мероприятия: метромарафон, парад поездов, а также разнообразные выставки.

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