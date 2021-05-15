Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Свыше 40 старых указателей метро поступили в продажу в интернет-магазине московской подземки
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Свыше 40 старых указателей метро поступили в продажу в интернет-магазине московской подземки

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

Более 40 старых указателей метрополитена поступили в продажу в интернет-магазине столичной подземки. Об этом сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Мы вам рассказывали о том, что заменили навигацию в метро. Старые знакомые указатели служили городу 36 лет, а теперь могут оказаться прямо у вас дома. Мы уже провели несколько аукционов, но ко дню рождения метро решили сделать особенный подарок. Начинаем продажу навигационных элементов в нашем интернет-магазине, — говорится в сообщении.

Отмечается, что указатели можно будет приобрести в сувенирном магазине на станции метро «Маяковская».

Среди 43 указателей будут следующие: «Посадки нет», «Держитесь левой стороны», «К поездам до станций» и другие.

Ранее сообщалось, что в честь дня рождения Московского метрополитена в столице пройдут многочисленные мероприятия: метромарафон, парад поездов, а также разнообразные выставки.

Читайте также: Сергей Собянин поздравил народную артистку СССР Надежду Павлову с днем рождения

Метронавигационные указателиМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте