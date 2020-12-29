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Аукцион по продаже старых указателей метро Москвы принес 250 тысяч рублей
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Аукцион по продаже старых указателей метро Москвы принес 250 тысяч рублей

Татьяна Плотникова

Город

В столичном Департаменте транспорта рассказали, как прошел аукцион по продаже исторических букв «М» Московского метрополитена.

Как уточнили в ведомстве, все 15 лотов были разыграны за 20 минут и принесли в совокупности 250 тысяч рублей.

Самыми дорогими стали указатели со станций «Арбатская» и «Пушкинская», их конечная цена составила по 19 тысяч рублей. Следующими по популярности стали буквы с таких станций, как, например, «Улица 1905 года» (18 тысяч рублей) или «Лубянка» (17 тысяч рублей).

— Частичка метро, сохранившая в себе людские истории, теперь обретет новый дом и счастливых владельцев, — отмечается в официальном Telegram-канале Дептранса.

Ранее в Дептрансе рассказали, что в настоящее время навигацию подземки адаптируют к новому стандарту, поскольку некоторые старые буквы-индикаторы успели износиться с 1985 года, когда они только впервые появились.

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аукционДепартамент транспорта МосквыМосковский метрополитен
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