«Языколом» и теневой театр: как пройдет день открытых дверей в Гайдаровке

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Центральная городская детская библиотека им. А. П. Гайдара 22 мая приглашает взрослых и детей на день открытых дверей.

Откроет день занятие ридинг-группы, на котором библиотекарь вместе с ребятами прочтет сказку «Барсучок и большая буря» Сюзанны Чью. Занятие ридинг-группы для ребят постарше предложит почитать книгу «Переводчик с собачьего» Алены Алексиной.

Далее состоится увлекательный квиз по библиотекам мира, на котором его участники узнают о том, кто проектировал, создавал и восстанавливал такие жемчужины, как Городская библиотека Штутгарта в Германии, Королевская библиотека во дворце Марфа в Португалии, библиотека BINHAI в Китае.

В афише значится постановка теневого спектакля по притче Клаудии Рэйнвиль и Риккардо Джеминиали «Раффи, белоснежный орел» о герое, который преодолевал трудности, обстоятельства, учился быть собой и не опускать руки.

Завершится акция многочисленными настольными играми: «Имаджинариум. Детство», «Языколом», «Мафия» и «Крокодил».

Участие в мероприятиях бесплатное по регистрации, сообщается на сайте библиотеки.

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