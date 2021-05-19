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«Вы что, больные?»: Соловьев объяснил свою критику в адрес Хаматовой
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

«Вы что, больные?»: Соловьев объяснил свою критику в адрес Хаматовой

Виктория Федотова

Звезды

Журналист и телеведущий Владимир соловьев объяснил, за что именно раскритиковал актрису Чулпан Хаматову. Он пояснил, что многие СМИ написали, что критике артистка подверглась якобы из-за получения вида на жительство в Латвии.

— Вы что, больные? Я как раз отнюдь не за это осудил Хаматову, даже не близко! Все, кто это пишут – лжецы. Я ее осудил за то, что она сказала о России, это ее личное дело, — пояснил журналист.

Он считает, что это такое же дело Ивана Урганта, они сами решают, в какой стране жить.

— У нас в стране абсолютная свобода, делайте, что хотите. Я ее осудил за конкретный наезд на нашу страну. За слова, которые она сказала, что в России невозможен карьерный рост. Есть умные актеры, а есть очень глупые как люди, — заявил Соловьев в программе «Полный контакт».

По его словам, при покупке земли или недвижимости в другой стране, россиянин получает вид на жительство в ней и в этом факте нет ничего зазорного.

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мнениеВладимир Соловьевкритика
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