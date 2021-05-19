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Сергей Собянин опроверг сообщения о переезде «Локомотива» в «Лужники»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин опроверг сообщения о переезде «Локомотива» в «Лужники»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Большая Черкизовская улица, 125с1Карта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг сообщения о том, что стадион «РЖД Арена» будет снесен, а футбольный клуб «Локомотив» переедет в «Лужники».

Ранее в Сети появилась информация о том, что территорию, на которой находится стадион «РЖД Арена», планируется застроить жилыми домами.

— Увидел информацию о переезде «Локомотива» и застройке «РЖД Арены» жильем. Честно говоря, бред какой-то, — написал глава города в личном блоге.

Мэр Москвы уточнил, что в столице строятся новые и возрождаются старые стадионы. «РЖД Арена» в будущем будет развиваться, а не сноситься. При этом, пояснил глава города, около нового вокзала Восточный также не предполагается никакой жилой застройки. А новый транспортно-пересадочный узел обеспечит большую популярность стадиону, добавил Сергей Собянин.

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опровержениеРЖД-АренаСергей Собянин
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