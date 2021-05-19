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Более 300 точек велопроката открылось в Подмосковье
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более 300 точек велопроката открылось в Подмосковье

Кирилл Николаев

Общество

В 29 городских округах Подмосковья начали работу 350 точек велопроката. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Пункты велопроката появились в городских округах: Балашиха, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Егорьевск, Жуковский, Кашира, Клин, Коломна, Королев, Красногорск, Краснознаменск, Ленинский, Лобня, Лотошино, Мытищи, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Протвино, Пушкинский, Раменский, Сергиево-Посадский, Серпухов, Солнечногорск, Химки и Щелково.

По словам министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергея Воскресенского, сервисы велопроката пользуются популярностью у жителей Подмосковья. В этом году их количество увеличилось более чем в два раза, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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