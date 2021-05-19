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Иммунолог объяснил, какую опасность для здоровья несет купание в фонтане
Фото: Антон Гердо, Вечерняя Москва

Иммунолог объяснил, какую опасность для здоровья несет купание в фонтане

Елена Фролова

Здоровье

Возле прохладных фонтанов в жаркие дни часто можно встретить много людей. Как правило, они собираются у городских водных сооружений, чтобы охладиться. Однако это чревато осложнениями для здоровья, считает врач-педиатр и иммунолог Павел Бережанский.

— Особенный риск заключается в том, что в фонтане находится стоячая вода. А если учитывать тот факт, что на улице держится высокая температура, то можно достаточно быстро подцепить там, например, кишечную инфекцию или энтеровирус, или просто получить отравление, — подчеркнул Павел Бережанский.

Еще одна большая опасность таится в том, что в фонтаны окунаются не только люди, но и птицы, и уличные животные, которым тоже жарко, добавил иммунолог. Поэтому, по его словам, люди могут получить еще и множество аллергенов, а в некоторых случаях и глистную инвазию, отмечает «Радио 1».

Следующая не менее важная проблема заключается в дождевой воде, попадающей в фонтан. Дело в том, что она содержит большое количество химических примесей, особенно если речь идет о крупных городах. В случае если у человека имеются раны, ссадины или микротрещины, то он легко может подцепить стрептококк, стафилококк и другие инфекции.

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