Названы лучшие фонтаны Москвы для прогулок влюбленных

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Во время романтического свидания лучше всего прогуляться около Пушкинского фонтана на Бульварном кольце. Также влюбленным стоит обратить внимание на фонтан в центре торгового комплекса ГУМ и посетить знаменитые фонтаны на ВДНХ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал историк Москвы, экскурсовод Михаил Коробко.

По словам специалиста, фонтан на Пушкинской площади считается традиционным символом встречи. Он воплощает образ любви, а потому пользуется популярностью среди влюбленных. Встречи пар около романтического фонтана вошли в традицию после установки памятника Пушкину. Он стал первым московским публичным монументом, заметил Коробко.

Также желающих прогуляться по весенней Москве может привлечь фонтан в ГУМе. Около него принято встречаться тем, кто потерял друг друга в толпе, рассказал специалист.

Однако наиболее универсальным вариантом для романтической встречи остается прогулка около фонтанов на ВДНХ.

— Ничего лучше пока в Москве не придумали. Самые оригинальные московские фонтаны — на ВДНХ. Они очень выразительны и подходят для всех, в том числе и для пар. Ни один из этих фонтанов не имеет аналогов, — поделился Коробко.

Эксперт добавил, что в столице есть множество необычных фонтанов, достойных внимания горожан. Среди них так называемый сухой фонтан в парке «Музеон». По словам москвоведа, он лучше всего подходит для игры в догонялки и всяческих забав. Фонтан наречен «сухим», так как струи воды разной толщины в нем бьют прямо из набережной, а не из специальной чаши, сообщил специалист.

— Также в числе необычных фонтанов Москвы — «дорога» из фонтанов на Поклонной горе, «Купальщица» в «Нескучном саду», «Фонтан Искусств» около Третьяковской галереи и «Адам и Ева» на «Новокузнецкой», — отметил москвовед.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Москвы сообщили о грядущем открытии сезона работы фонтанов.

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