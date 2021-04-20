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Названы лучшие фонтаны Москвы для прогулок влюбленных
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Названы лучшие фонтаны Москвы для прогулок влюбленных

Елизавета Короткова

Город

Во время романтического свидания лучше всего прогуляться около Пушкинского фонтана на Бульварном кольце. Также влюбленным стоит обратить внимание на фонтан в центре торгового комплекса ГУМ и посетить знаменитые фонтаны на ВДНХ. Об этом «Вечерней Москве» рассказал историк Москвы, экскурсовод Михаил Коробко.

По словам специалиста, фонтан на Пушкинской площади считается традиционным символом встречи. Он воплощает образ любви, а потому пользуется популярностью среди влюбленных. Встречи пар около романтического фонтана вошли в традицию после установки памятника Пушкину. Он стал первым московским публичным монументом, заметил Коробко.

Также желающих прогуляться по весенней Москве может привлечь фонтан в ГУМе. Около него принято встречаться тем, кто потерял друг друга в толпе, рассказал специалист.

Однако наиболее универсальным вариантом для романтической встречи остается прогулка около фонтанов на ВДНХ.

— Ничего лучше пока в Москве не придумали. Самые оригинальные московские фонтаны — на ВДНХ. Они очень выразительны и подходят для всех, в том числе и для пар. Ни один из этих фонтанов не имеет аналогов, — поделился Коробко.

Эксперт добавил, что в столице есть множество необычных фонтанов, достойных внимания горожан. Среди них так называемый сухой фонтан в парке «Музеон». По словам москвоведа, он лучше всего подходит для игры в догонялки и всяческих забав. Фонтан наречен «сухим», так как струи воды разной толщины в нем бьют прямо из набережной, а не из специальной чаши, сообщил специалист.

— Также в числе необычных фонтанов Москвы — «дорога» из фонтанов на Поклонной горе, «Купальщица» в «Нескучном саду», «Фонтан Искусств» около Третьяковской галереи и «Адам и Ева» на «Новокузнецкой», — отметил москвовед.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что власти Москвы сообщили о грядущем открытии сезона работы фонтанов.

Читайте также: Стало известно, когда запустят фонтаны на ВДНХ

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