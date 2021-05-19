Астролог назвала идеальные пары по знакам зодиака

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Астрологи рассчитали совместимость представителей всех знаков зодиака и подобрали для каждого идеальную пару. По их словам, такие союзы будут крепкими и принесут партнерам много счастья.

По словам астрологов, лучшей парой для Овнов станут Близнецы и Стрельцы. Рожденные под знаком Овна люди обожают приключения и авантюры, а их партнеру придется соответствовать. А вот с тяжелым характером таких людей под силу справиться только Стрельцам, они быстро забывают обиды.

Хорошей парой для Тельца может стать Рак. Их объединяет любовь к комфорту и сюрпризам. Однако Тельцы, в отличие от Раков, любят и ценят роскошь. Зато союз Тельца и Козерога может получиться идеальным. Представители этого знака понимают принцип мышления Тельца. Им близки такие качества Тельцов, как решительность и трудолюбие.

Близнецы образовывают прекрасную пару с Овнами. Оба они оптимисты, любят флиртовать и играть в игры. Вместе им никогда не бывает скучно. Единственное, что помешает им построить крепкий союз – это неумение смотреть в корень проблемы. Отношения Близнецов и Водолеев складываются гармонично. Люди, рожденные под знаком Водолея, отличаются разносторонней эрудицией и множеством разных интересов. Близнецы достаточно любознательны, им всегда есть что узнать и чему научиться у партнеров. Водолеи упрямы и тверды в своих убеждениях, но лояльны ко многим.

Лучшим партнером для Рака станет Скорпион. Эти знаки сумеют построить крепкие отношения с глубокой эмоциональной связью. Они понимают друг друга с полуслова и точно знают, чего хочет их вторая половинка. Раки способны вытерпеть характер Скорпиона, а Скорпионы в свою очередь не будут остро реагировать на инфантильность Рака. Отношения у Раков и Дев складываются хорошо. Они готовы заботиться друг о друге и брать на себя ответственность за атмосферу общения. Дева же в таких союзах отличается преданностью. Оба знака готовы работать над отношениями, стремясь довести их до идеала.

Львы могут быть эгоистичными, но покорить их эго можно и под силу это миловидным Весам. Этот знак часто идет на уступки, чтобы все вокруг него были счастливы. Отношения Льва и Весов отличаются прочностью. Неплохо ладят Львы и с Водолеями. И хотя характеры партнеров в этой паре слишком разные, в данном случае споры лишь укрепляют отношения. Разногласия и Львы, и Водолеи обычно забывают быстро.

Девы и Раки строят прочный и долговременный союз. Их привлекает хорошее воспитание и эмоциональная глубина партнера. Они саркастичны и преданы. Отношения Дев и Козерогов также могут сложиться хорошо. Оба знака отличаются своим перфекционизмом и дополняют друг друга в работе. Дева замечает малейшие детали, а Козерог легко договаривается с людьми.

Весов прекрасно дополняют Львы. Первые легко идут на компромисс, а вторые способны научить их принимать решения. Весы видят ситуацию с разных сторон, Львы же склонны считать свою точку зрения истиной. При этом дипломатичные Весы способны переубедить упрямого Льва, не задевая при этом его чувство собственного достоинства. С Тельцами у Весов на первый взгляд нет ничего общего и их союз может со стороны показаться странным. Но оба этих знака ставят на первое место любовь и красоту. Взгляды на прекрасное у Весов и Тельцов совпадают, что дает им возможность хорошо ладить друг с другом.

Скорпион может образовать крепкий союз с Раком. Но и с Девами этот знак хорошо ладит. Они никогда не станут глубоко лезть в душу скрытного по своей природе Скорпиона. Девы отдают отношениям всю себя, а проницательные Скорпионы не оставляют такую самоотверженность без внимания. Партнеры в этой паре всегда поддержат друг друга на пути к успеху и искренне порадуются достижениям.

Отношения Стрельца и Овна можно считать практически идеальными. Представители этих знаков всегда найдут источник радости и превратят в праздник любую рутину. При этом Овны любят побеждать, а Стрельцы готовы уступать, поскольку это для них часть игры. Овен никогда не станет посягать на свободу Стрельца и обеспечит на все 100 процентов. Хорошо ладят Стрельцы и с Близнецами. Оба знака готовы учиться часами и говорить на темы, которые другим могут показаться странными. Поэтому Стрельцы и Близнецы способны полностью очаровать друг друга и не отвлекаться на окружающих.

Отличная пара получается из Козерога и Девы. Оба знака отличаются своей дотошностью, но при этом оба они крайне лояльны. Представители этих знаков не строят иллюзий, зато всегда стремятся оправдать ожидания. Как уже говорилось, хорошие отношения завяжутся и между Тельцом с Козерогом, поскольку оба они — материалисты, и комфорт для них важнее всякой духовности. Они ценят репутацию и статус.

В лице Весов Водолей может найти себе отличного друга и идеальную пару. Эти воздушные знаки интеллектуальны и общительны, обладают хорошим чувством юмора и оба не любят находиться в отношениях. Возможно, именно этим они и привлекают друг друга. Еще один знак, с которым сходятся Водолеи – Лев. Способность приручить его это – одно из уникальных качеств этого знака, а потому с этим знаком может получиться отличный союз.

Рыбы могут построить прочные отношения с любым знаком, но наиболее удачные союзы у них складываются с Раками и Козерогами. С первыми они устанавливают связь на духовном уровне. Оба знака хорошо чувствуют друг друга. При этом мягкие и великодушные Рыбы способны выманить замкнутого Рака из его ракушки. Рыбы часто витают в облаках и кажутся инфантильными и единственные, кого это не раздражает, это Козероги. И если первые вдохновляют приземленного партнера на мечты, то вторые, напротив, помогают найти конкретную цель в жизни. Проницательные и прагматичные Козероги помогают Рыбам добиваться больших успехов, сообщает Пятый Канал.

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