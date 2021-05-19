Эксперт по омоложению объяснила, как женщине сохранить красоту надолго

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Сертифицированный тренер и основатель школы по омоложению Вера Красивая объяснила, что нужно знать женщине для сохранения своей красоты.

В интервью Елене Ханге она отметила, что не нужно слепо верить в филеры и в то, что нанесенный крем омолодит кожу.

— Я за косметологов и подходящие уходы, но надо понимать, что наше тело — единая система. Если мы стареем и видим носогубки, то вся борьба с этой частью лица. Причина появления носогубных складок может быть вплоть до неправильной постановки стоп. Решение проблем лица лежит дальше. Правильно рассматривать зубочелюстную систему, какой прикус, деформацию осанки. Все это — единая цепь, — считает эксперт.

По ее словам, важно правильно умываться, нужно помнить, что вода в тканях — это здоровье не только кожи, но и печени и органов ЖКТ, нужно поддерживать свой организм, заниматься гимнастикой.

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