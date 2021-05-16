Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Дерматолог рассказала, как выбрать правильный солнцезащитный крем
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Дерматолог рассказала, как выбрать правильный солнцезащитный крем

Юлия Павлушова

Здоровье

В состав хорошего солнцезащитного крема должны входить антиоксиданты. Об этом заявила дерматолог, косметолог Ирина Котова.

По ее словам, для российского климата подойдет крем со средней фотозащитой — 20–30 SPF. Кроме того, в средстве должны содержаться физические и химические фильтры.

— Плюс должен быть значок UVA/UVB — то есть те кремы, которые защищают от всех лучей, — цитирует Котову RT.

Ранее косметолог раскрыла секреты идеального загара.

Читайте также: Доктор Комаровский привел аргумент против увлечения загаром

дерматологиякремзагар
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте