Дерматолог рассказала, как выбрать правильный солнцезащитный крем

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В состав хорошего солнцезащитного крема должны входить антиоксиданты. Об этом заявила дерматолог, косметолог Ирина Котова.

По ее словам, для российского климата подойдет крем со средней фотозащитой — 20–30 SPF. Кроме того, в средстве должны содержаться физические и химические фильтры.

— Плюс должен быть значок UVA/UVB — то есть те кремы, которые защищают от всех лучей, — цитирует Котову RT.

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