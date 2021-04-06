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Доктор Комаровский привел аргумент против увлечения загаром
Фото: pixabay.com

Доктор Комаровский привел аргумент против увлечения загаром

Юлия Павлушова

Здоровье

Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский напомнил своим подписчикам в Instagram о риске развития рака кожи. Его значительно повышает УФ-излучение солнца и соляриев. В первую очередь опасаться следует молодым людям и тем, у кого светлая кожа.

По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате использования соляриев в Европе, США и Австралии 10 тысяч человек заболевают меланомой, еще 450 тысяч — другими видами рака кожи. Причем посещение соляриев в возрасте до 35 лет повышает риск развития меланомы на 60 процентов.

Комаровский подчеркнул, что у чрезмерного увлечения загаром есть и другие негативные последствия: катаракты, ослабление иммунной системы, солнечные ожоги и раннее старение кожи.

Ранее доктор Комаровский предупредил об опасности использования йода для детей в первый год жизни.

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онкологияздоровьедоктор Комаровский
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