Доктор Комаровский привел аргумент против увлечения загаром
Известный врач и телеведущий Евгений Комаровский напомнил своим подписчикам в Instagram о риске развития рака кожи. Его значительно повышает УФ-излучение солнца и соляриев. В первую очередь опасаться следует молодым людям и тем, у кого светлая кожа.
По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно в результате использования соляриев в Европе, США и Австралии 10 тысяч человек заболевают меланомой, еще 450 тысяч — другими видами рака кожи. Причем посещение соляриев в возрасте до 35 лет повышает риск развития меланомы на 60 процентов.
Комаровский подчеркнул, что у чрезмерного увлечения загаром есть и другие негативные последствия: катаракты, ослабление иммунной системы, солнечные ожоги и раннее старение кожи.
Ранее доктор Комаровский предупредил об опасности использования йода для детей в первый год жизни.
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