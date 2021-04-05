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Ученые выяснили, почему рыжеволосые люди менее восприимчивы к боли

Ученые выяснили, почему рыжеволосые люди менее восприимчивы к боли

Юлия Павлушова

Наука

У животных с рыжим мехом обнаружили повышенные болевой порог и чувствительность к опиоидным анальгетикам. Соответствующее исследование провела международная команда ученых. Предполагается, что эту особенность можно отнести и к рыжеволосым людям. Результаты работы опубликовал журнал Science Advances.

Отмечается, что за волосы и мех рыжего цвета отвечают видоизменения рецептора меланокортина 1 (MC1R). Именно он, по оценке ученых, связан с более высоким болевым порогом. Потеря функциональности меланокортина 1 снижает уровень проопиомеланокортина. Этот сложный полипептид расщепляется на гормоны, одни из которых и блокируют боль.

Специалисты подчеркнули, что исследование поможет при разработке препаратов для управления естественными процессами, контролирующими восприятие боли.

Ранее сообщалось, что ученые выявили генетические особенности жирафов. Исследователей интересовали уникальные генные мутации, которые позволили ему адаптироваться к экстремально высокому росту.

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