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«Должен учиться сам»: Бородина объяснила, почему не помогает детям с уроками
Фото: instagram/borodylia

«Должен учиться сам»: Бородина объяснила, почему не помогает детям с уроками

Анастасия Прохорова

Звезды

Телеведущая Ксения Бородина объяснила, почему она не помогает делать уроки своим детям. Об этом она рассказала в Instagram-аккаунте.

Бородина заявила, что у нее есть четкая позиция, почему не следует помогать детям с уроками. В первую очередь она отметила такой фактор, как ответственность.

— Уроки и школа — первая работа ребенка, он сам должен учиться распределять свое время, расставлять приоритеты, отвечать за провалы и работать над ошибками, делать выводы, — объяснила звезда.

Также она сказала, что ребенок должен приучаться к самостоятельности, чтобы к 30 годам он не вырос «мамкиной корзиночкой». Телеведущая добавила, что большую роль играют переживания, то есть если родители будут ставить завышенные требования, то ребенок никогда не сможет разобраться во всем сам.

— Сделаешь сам — получишь двойку — мама поругает, лучше вообще тогда не думать, а сразу запрячь маму, пусть сразу сделает на пять или списать. Так знания не усилятся, — пояснила она.

Подписчики бурно отреагировали на эту тему в комментариях под постом, поделившись своим опытом. «Дочам 14 и 11 лет, ни дня с ними не делала уроки, учатся при этом хорошо!»; «Нанимаю репетиторов. Мне дороже отношения с ребенком»; «В детстве родители делали со мной уроки, и я их ненавидела».

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