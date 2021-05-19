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«Не узнаете себя»: диетолог дал рецепт средства для быстрого подтягивания кожи
Фото: Youtube / Елена Ханга

«Не узнаете себя»: диетолог дал рецепт средства для быстрого подтягивания кожи

Виктория Федотова

Здоровье

Врач-диетолог Алексей Ковальков поделился рецептом маски для подтягивания кожи. Для этого нужно взять полстакана самого жирного кефира, полстакана самой жирной сметаны, смешать их и налить в эту смесь флакончик жидкого коэнзима Q10, который продается в аптеке.

— У вас получается чуть больше стакана, перемешиваете ложкой, разливаете в формы для льда. Ставите в холодильник, лед готов. Дальше вы выходите из ванны, берете кусочек льда и, как художник кистью, веерообразно проводите по груди, шее и лицу. Таким образом улучшается кожа, грудь подтягивается. Главное правило – не останавливайте лед, чтобы не было промерзания кожи, — пояснил врач.

По его словам, растаявшую смесь нужно продержать на теле пять минут и смыть с мылом и теплой водой. Все успеет впитаться в кожу.

— Через месяц не узнаете себя, да что там, даже через две недели вы не узнаете свою кожу, откажетесь от всех дорогущих кремов, — отметил Ковальков на своем YouTube-канале.

Он призвал делать подобную процедуру регулярно, и за несколько недель кожа подтянется.

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