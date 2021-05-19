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Шесть пингвинов Гумбольдта перебрались из Москвы в македонский зоопарк
Фото: Иванко Игорь / АГН «Москва»

Шесть пингвинов Гумбольдта перебрались из Москвы в македонский зоопарк

Кирилл Николаев

Животные
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Шестерых пингвинов Гумбольдта отправили из Московского зоопарка в Северную Македонию. Об этом сообщили на странице Московского зоопарка в Instagram.

Ведущие зоопарки мира регулярно отправляют питомцев друг другу. Как правило, в другие зоосады уезжают дети для создания собственной семьи в комфортных условиях. Отправленные в Скопье пингвины Гумбольдта — это потомство двух последних лет. Они уже достаточно выросли, чтобы создавать собственные пары.

— Там они встретятся с группой пингвинов из Италии и – будем надеяться – станут основой новой популяции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что до этого пингвины Гумбольдта не обитали в зоопарке в Скопье. Птицы заранее готовились к перелету. Специалисты провели все необходимые ветеринарные процедуры и построили комфортные боксы.В аэропорту пингвинов увлажнили, а в пути подкормили.

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Московский зоопаркживотныеРеспублика Северная Македония
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