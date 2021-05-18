Купальный сезон открыли для животных в Московском зоопарке

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

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Купальный сезон открылся для животных в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 18 мая.

— В эти жаркие дни практически все наши животные открыли купальный сезон. Да и посетители, кстати, тоже. По территории зоопарка расставлены поливалки, которые помогают гостям справиться с жарой, — рассказали в организации.

Кроме того, для животных во многих вольерах установлены специальные поливалки. Также киперы иногда готовят ледяные торты для обитателей зоопарка. Например, обезьяны получают торты с ягодами, а медведи и панды — лед с морковью и яблоками, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее зоопарк показал милое фото камышового кота Заури.

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