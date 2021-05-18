Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Купальный сезон открыли для животных в Московском зоопарке
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Купальный сезон открыли для животных в Московском зоопарке

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Большая Грузинская улица, 1 Карта всех событий

Купальный сезон открылся для животных в Московском зоопарке. Об этом сообщили в пресс-службе зоосада во вторник, 18 мая.

— В эти жаркие дни практически все наши животные открыли купальный сезон. Да и посетители, кстати, тоже. По территории зоопарка расставлены поливалки, которые помогают гостям справиться с жарой, — рассказали в организации.

Кроме того, для животных во многих вольерах установлены специальные поливалки. Также киперы иногда готовят ледяные торты для обитателей зоопарка. Например, обезьяны получают торты с ягодами, а медведи и панды — лед с морковью и яблоками, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее зоопарк показал милое фото камышового кота Заури.

Читайте также: Пеликаны в Московском зоопарке вернулись на открытый водоем после зимы

зоопаркживотныекупальный сезон
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Козлов
Юрий Козлов

Изгнать насилие из книг невозможно

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Плохой боевик — идеальное пособие для убийц и насильников

Руслан Клинский
Руслан Клинский

С самоката — в кому: почему разбился солист Мариинки

Александр Чубарьян
Александр Чубарьян

Ключевые события нашей истории должны знать все

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Операция в Газе: горе победителям

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кто расскажет правду о святом защитнике Руси

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Очень скверная шутка: когда стрельба по одноклассникам кажется забавной

Все мнения
О проекте