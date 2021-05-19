Четыре зала Михайловского замка открыли после реставрации в Петербурге

Фото: Вечерняя Москва

Обновленные залы стали доступны для посетителей в петербургском Михайловском замке 19 мая. Помещения были отреставрированы по поручению президента России Владимира Путина к 125-летию Русского музея.

Ремонтные работы провели в четырех залах замка. Речь идет о Воскресенском и Тронном залах, а также об апартаментах камер-фрейлины Протасовой и Галерее Арабесок. Торжественное открытие должно было состояться в 2020 году, однако его перенесли из-за сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки в мире.

Реставраторы работали над обликом каждого помещения, сверяясь с историческими документами. В результате были восстановлены старинные интерьеры. Специалисты уделили внимание даже самым мелким деталям залов, что помогло им с доскональной точностью воссоздать атмосферу времен императора Павла Первого. Как рассказали сотрудники Михайловского замка, осталось доработать еще несколько моментов. Пока завершение работ над ними откладывается из-за недостатка финансирования, отмечают «Невские новости».

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