«Уборка дома - моя йога»: Темникова составила список любимых дел

Фото: instagram.com/lenatemnikovaofficial

Российская певица Елена Темникова составила список любимых занятий. Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте.

Бывшая участница группы Serebro поделилась, что на днях она прочитала рекомендацию психолога, откуда узнала, что каждый день нужно делать хотя бы одну вещь, которая приходится по душе. По рекомендации специалиста, это поможет избежать эмоционального выгорания. Именно поэтому артистка составила себе список любимых занятий, которым поделилась с подписчиками.

— Художественные книги обожаю. Настолки с друзьями. Или посмотреть самый добрый сериал за раз, приготовив много вкусной еды. Люблю наводить порядок в шкафах. Уборка дома - моя йога, — рассказала Темникова.

Также она добавила в этот список прогулки пешком, отдых на пледе под открытым небом и отключение телефона на несколько часов.

Поклонники порадовали певицу комплиментами в комментариях, поделившись своим списком любимых дел. «Принять ванну с эфирными маслами, сходить на массаж лица, побыть на природе»; «Философствовать и дискутировать на важные жизненные темы»; «Наводить порядок в закромах с косметикой».

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