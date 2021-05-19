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Пассажиропоток аэропорта Домодедово превысил докризисный период
Фото: Пресс-служба Московского аэропорта Домодедово

Пассажиропоток аэропорта Домодедово превысил докризисный период

Кирилл Николаев

Транспорт

Московский аэропорт Домодедово подвел операционные итоги за четыре месяца 2021 года. Об этом в среду, 19 мая, рассказали в пресс-службе авиагавани.

В сегменте внутрироссийских перевозок пассажиропоток превысил докризисный показатель на 18 процентов и составил более 5,4 миллиона путешественников. Всего в апреле 2021 года пассажиропоток превысил 1,8 миллиона человек.

На российских направлениях аэропорт Домодедово в апреле этого года принял 1,5 миллиона пассажиров, что в девять раз больше аналогичного периода 2020 года. Чаще всего выполнялись рейсы в Сочи, Симферополь, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Краснодар. Пассажиропоток на этих направлениях составил 578 тысяч человек, что на 33 процента выше, чем в апреле 2019 года. Кроме того, в первую пятерку по приросту трафика вошли Сочи, Симферополь, Калининград, Ростов-на-Дону и Геленджик.

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