Бонусы и мили: нужно ли поощрять привитых от коронавируса пассажиров

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В Общероссийском объединении пассажиров выступили с инициативой стимулирования вакцинации от коронавируса с помощью программ лояльности крупнейших перевозчиков. Общественники предлагают поощрять привившихся с 25 мая по 25 августа путешественников на сумму от 500 до 5000 рублей. О том, получится ли благодаря этой идее поддержать темпы иммунизации, — в материале «Вечерней Москвы».

Как сообщается в письме организации на имя главы Минтранса Виталия Савельева, поощрения могут исходить от авиакомпаний, РЖД, агрегаторов каршеринга и такси. По словам председателя ОПП Ильи Зотова, перевозчики заинтересованы в наиболее быстром восстановлении пассажиропотока. Активная вакцинация снижает риски возникновения новой волны коронавирусной инфекции и ограничений для работы транспорта.

Рекордный спрос

Однако здесь возникают вопросы, за чей счет инициативу придется реализовывать и есть ли в ней вообще смысл. Дело в том, что по России сейчас и так можно передвигаться без каких-либо ограничений, а за границу в любом случае нельзя улететь без справок, напомнил авиационный эксперт Роман Гусаров.

— Я не знаю, как можно реализовать данную идею. С одной стороны, можно стимулировать, предлагать всякие бонусы и склонять людей к принятию данного решения. Это повысит безопасность, ускорит процесс снятия ограничений, принятых в связи с пандемией. А с другой стороны, общественной организации легко обещать те деньги, которых у нее нет. Но готов ли на это бизнес? По России сейчас тем более можно летать без ограничений, и спрос на авиаперевозки внутри страны в этом году, скорее всего, будет рекордным в новейшей истории страны. У авиакомпаний просто нет необходимости за свой счет стимулировать процесс вакцинации, — пояснил спикер.

За границей будут свои правила

Не будет смысла авиакомпаниям это делать и тогда, когда полноценно откроется международное авиасообщение, потому что у каждой страны будут свои требования к приему пассажиров.

— Хочешь уехать за границу — все равно придется предъявить какой-либо документ. Это будет либо справка о вакцинации, либо тест на антитела, либо отрицательный тест на COVID-19 и так далее. Кроме того, авиакомпании на сегодняшний день не готовы выступить в качестве меценатов вакцинации — самим бы выжить. Но если этого захотят сделать государство и туриндустрия, вполне можно было бы подтолкнуть людей к вакцинации. Очень хорошо, когда общественная организация предлагает какие-то инициативы, но лучше это делать при наличии собственных средств. Либо предлагать что-то реальное, а не так чтобы кто-то другой заплатил за «нашу» идею. Это не очень корректно, — добавил эксперт.

«Мелочь, а приятно»

Максимум, на что перевозчики могут пойти, говорит Гусаров, — это начисление миль в рамках своих программ лояльности и для поддержания имиджа. На 500 миль, уточняет он, билет не купишь, а пассажиру будет приятно. Тем более сейчас есть масса вариантов их использования: например, купить себе более привлекательное место в салоне самолета или поесть в полете, или передать их другому пассажиру.

Для тех, кто летает часто, мили действительно могут стать серьезным фактором сделать прививку от COVID-19, считает врач-иммунолог Владимир Болибок. А вот для остальных — незначительным.

— Есть также пассажиры, которые пользуются чартерными перевозчиками, и им как бы без разницы, начисляются мили или нет. Если говорить о группе пассажиров, которые регулярно летают, это будет стимулом серьезным, но не основным. В первую очередь им важно снятие ограничений на перемещения, если ты вакцинирован, — уверен медик.

Лучше отменить тесты для привитых

Болибок придерживается мнения, что в какой-то степени, на несколько процентов, инициатива общественников действительно стимулирует вакцинацию, однако лучшим решением было бы освобождение от прохождения тестирования привитых пассажиров, возвращающихся из-за границы. Сейчас им, напомним, нужно в течение пяти дней сдать два анализа методом ПЦР, а при положительном результате теста на COVID-19 придется отсидеть 14 дней на карантине.

— Если человек вакцинирован, зачем его мучить двумя тестами? — задается вопросом эксперт.

Председатель общественного движения «Форум такси» Олег Амосов вообще не видит смысла в стимулировании вакцинации пассажиров.

— Как начались майские праздники, я начал возить людей на дачи. И я вам так скажу: 99 процентов людей в преклонном возрасте, которых встречал, вакцинированы. Поэтому я не думаю, что нужно какое-то стимулирование. Грамотные люди из групп риска уже и так сделали прививки. Сейчас не вакцинируется только возрастная группа 25–30 лет. У них только есть к иммунизации какое-то недоверие. Я и сам относился с опаской к вакцине, но, после того как начал возить группы пассажиров и расспросил их, понял, что у нас вакцина очень хорошая и каких-то мелких побочных эффектов вообще бояться не стоит, — поделился Амосов.

В Минтрансе пока предложение Общероссийского объединения пассажиров изучают.

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