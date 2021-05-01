Что надо знать о новых правилах въезда из-за границы

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С 1 мая для россиян начинает действовать новый порядок въезда из-за границы. О том, насколько оправданны требования и как они скажутся на потоке уезжающих и приезжающих — в материале «Вечерней Москвы».

Теперь россиянам до въезда на родину необходимо будет заполнить анкету для пограничного санитарного контроля. После потребуется сдать два ПЦР-теста на коронавирус в течение пяти календарных дней и загрузить их результаты на портал госуслуг.

Результата анализа придется дожидаться в самоизоляции. Между первым и повторным исследованием должно пройти не менее суток. Ранее россияне должны были сдавать только один тест в течение трех дней. Кроме того, в российских аэропортах выборочно планируют тестировать на COVID-19 иностранных граждан.

Высокий процент заразившихся

Как объяснил «ВМ» врач-иммунолог Владимир Болибок, решение Роспотребнадзора абсолютно оправданное, поскольку ПЦР — это исследование здесь и сейчас.

— С помощью такого анализа мы можем понять, есть ли в тот момент на данном участке слизистой возбудитель коронавирусной инфекции. Оно обусловлено тем, что у нас процент заразившихся в результате поездок, в том числе заграничных, достаточно большой. Если вспомнить конец лета — осень прошлого года, когда была открыта Турция, у нас процент заразившихся был в районе одного процента, — объяснил эксперт.

Безопасность и свобода передвижения

По его словам, это очень высокий показатель с учетом того, что в среднем по популяции число заразившихся было 1 к 10000, а тут — 1 к 100. Пока такого человека выявят, он успеет заразить огромное количество людей. Именно вот этими соображениями Роспотребнадзор и руководствовался, предполагает специалист.

— С одной стороны, ведомство решило не ограничивать гражданам свободу передвижения, в том числе позволив спокойно уезжать на отдых тем, у кого есть такая возможность. А с другой стороны, нужно было обезопасить окружающих от распространения инфекции, в том числе и новых ее штаммов, — добавил Болибок.

Иммунолог уверен, что это временные меры, но пока непонятно, как долго они продлятся. Специалист констатировал, что в России пока хромает прививочная кампания, она отстает от намеченных планов. По его мнению, отмена ПЦР-тестов для вакцинированных граждан вполне могла бы ее поддержать, особенно среди тех, кто планировал заграничные поездки.

Откуда можно прилететь туристу

Сами тесты, как правило, приходится сдавать за свой счет в коммерческих лабораториях. Это приводит к дополнительной финансовой нагрузке для путешественников, говорит вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин. Правда, выездной туризм сейчас ограничен не только и не столько затратами на медицинские анализы.

— Более важный вопрос — откуда сейчас можно приехать. Наиболее массовые популярные туристические направления недоступны. Турция временно приостановлена, Кипр и Египет неполностью открыты, — говорит представитель отрасли.

Тестам должна быть альтернатива

С его точки зрения, как только откроется больше стран, выездной поток, даже несмотря на тестирование, все равно увеличится. По его словам, это видно даже на примере Турции: после приостановки продаж туристических продуктов в эту страну многие россияне, уже их купившие, от поездки не отказались, а перенесли ее на более поздние даты.

Представитель АТОР также считает, что у пассажиров и туристов должна быть по возвращении из-за границы альтернатива при сдаче анализов.

— Это может быть либо ПЦР-тест, либо справка о наличии антител, либо сертификат о вакцинации. Сейчас о готовности принимать туристов при наличии хотя бы одного из таких документов уже заявили Кипр, Болгария, Хорватия, Черногория и открытых стран, думаю, будет все больше, — резюмировал собеседник «ВМ».

Юридические последствия

В России также задумались о создании коридоров для привитых от коронавирусной инфекции пассажиров. Минтранс уже обратился к аэропортам с поручением проработать данный вопрос.

А пока россияне обязаны сдавать тесты. Причем в случае непрохождения процедуры это может грозить юридическими последствиями. Угроза распространения инфекции пока не миновала, за нарушение санитарных требований, согласно части 2 статьи 6.3 КоАП, предусмотрен штраф от 15 до 40 тысяч рублей, предупреждает правовой эксперт Общественной палаты России Борис Пантелеев.

— Если человек тесты вовремя не сдаст или не сдаст вовсе, то за это предусмотрена административная ответственность. Власти предлагают это сделать добровольно, в установленные сроки. Уважительных причин для отказа от тестирования нет. Сказать, что нет компьютера или интернета, не получится. Так что при поездках за границу всю полноту ответственности вы берете на себя, — подытожил юрист.

Если тест окажется положительным, то придется посидеть две недели в карантине.

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