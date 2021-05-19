Фестиваль Vivarte в Третьяковской галерее объединит музыку и живопись

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

VI Международный фестиваль камерной музыки Vivarte пройдет в Главном здании Третьяковской галереи во Врубелевском зале с 27 мая по 6 июня. Фестиваль объединяет камерную музыку и живопись, традиции и авангард.

В этом году фестиваль посвящен 165-летию Третьяковской галереи и выдающимся коллекционерам — от Павла Третьякова до Леонида Талочкина, благодаря которым сформировалось собрание музея.

В программе фестиваля — шесть вечеров, на которых искусствоведы Третьяковки будут знакомить гостей с редкими картинами из запасников, а музыканты – исполнять камерные произведения, созвучные этим работам.

На открытии фестиваля, 27 мая, перед концертом французского квартета Diotima состоится предпоказ открывающейся в середине июня выставки-маршрута «Отвергнутые шедевры. Вызов Павла Третьякова».

В программе концертов прозвучат произведения Моцарта, Стравинского, Рахманинова, Гершвина, Прокофьева, Дебюсси, Шостаковича, Шопена и других композиторов.

А заключительным аккордом фестиваля станет «Музыкальный променад» между зданиями Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке до Новой Третьяковки, сообщается на сайте галереи.

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