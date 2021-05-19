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Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна осудили на пять с половиной лет
Фото: rsport.ria.ru

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Оганесяна осудили на пять с половиной лет

Михаил Алимов

Происшествия

Бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна признали виновным в получении взятки при строительстве стадиона «Газпром-Арена» в особо крупном размере, сообщает РИА Новости.

— Признать Оганесяна виновным по части 6 статьи 290 УК РФ… и назначить наказание в виде 5,5 года колонии со штрафом 20 миллионов рублей, — огласила вердикт судья Куйбышевского районного суда Екатерина Ботанцова.

Оганесяна задержали в 2016 году, ему предъявляли обвинение в мошенничестве и хищении более 50 миллионов рублей.

Строительство нового стадиона для футбольного клуба «Зенит» началось еще в 2007 году, в 2018 году проект был отправлен на доработку из-за проведения ЧМ по футболу, так как стадион должен был соответствовать требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Также известно, что это один из самых лучших и дорогих стадионов в России: его стоимость составляет более 41 миллиарда рублей.

Читайте также: СМИ: Бывшего заммэра Химок задержали по подозрению в мошенничестве

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