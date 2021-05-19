«Ради знаний»: Кожевникова рассказала о приоритетах в образовании детей

Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Российская актриса Мария Кожевникова рассказала, что для нее является главным в образовании ее детей. Этим она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Кожевникова подчеркнула, что для нее приоритетом является качество образования, полученные знания и учет интересов ее сыновей. Именно ради этого она готова возить детей в школу и детский сад, которые находятся достаточно далеко от дома.

— Ради этих эмоций и знаний, да, я готова каждый день полтора часа туда и час обратно добираться до нашей гимназии! — рассказала актриса.

Она добавила, что садик есть в 30 минутах, но в нем нет различных секций, на которые ее детей водят воспитатели в гимназии.

Поклонники звезды порадовали ее своими комментариями под фотографией с сыном, рассказав, что они думают на тему образования. «Жаль, далеко не все люди могут позволить себе»; «Улыбка мамина!»; «Замечательный кудрявый мальчишка!».

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