«Превратилась в слононожку»: Кожевникова рассказала, как набрала лишний вес

Фото: Официальный аккаунт Марии Кожевниковой в Instaram (instagram.com/mkozhevnikova)

Актриса Мария Кожевникова вспомнила о том, как несколько лет назад она сильно поправилась.

— Превратилась в слононожку и не можешь определить, где у тебя щиколотка, а где икра. Это и некрасиво, и неприятно… — рассказала Кожевникова.

В один момент ей даже пришлось лечь больницу, так как врачи считали, что она много ест. Но причина набора веса, по словам актрисы, так и не стала ясна.

Для того чтобы привести себя в форму, Кожевниковой пришлось провести «огромную работу» в фитнес-зале, отмечает издание «7 дней».

Ранее Малышева назвала три важных условия похудения.

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