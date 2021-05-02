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«Превратилась в слононожку»: Кожевникова рассказала, как набрала лишний вес
Фото: Официальный аккаунт Марии Кожевниковой в Instaram (instagram.com/mkozhevnikova)

«Превратилась в слононожку»: Кожевникова рассказала, как набрала лишний вес

Иван Юминов

Звезды

Актриса Мария Кожевникова вспомнила о том, как несколько лет назад она сильно поправилась.

— Превратилась в слононожку и не можешь определить, где у тебя щиколотка, а где икра. Это и некрасиво, и неприятно… — рассказала Кожевникова.

В один момент ей даже пришлось лечь больницу, так как врачи считали, что она много ест. Но причина набора веса, по словам актрисы, так и не стала ясна.

Для того чтобы привести себя в форму, Кожевниковой пришлось провести «огромную работу» в фитнес-зале, отмечает издание «7 дней».

Ранее Малышева назвала три важных условия похудения.

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проблемы со здоровьемлишний весМария Кожевникова
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