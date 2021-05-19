Соцзащита Москвы поможет семье, где 14-летняя девочка пила алкоголь с матерью

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Сотрудники социальной защиты оказывают помощь семье 14-летней девочки, которая долгое время не ходит в школу и пьет алкоголь вместе с матерью. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты Москвы.

Семье была предложена всяческая помощь и поддержка. С девочкой и матерью проводится индивидуальная профилактическая работа. Мама согласилась на реабилитацию ребенка в одном из учреждений соцзащиты.

В настоящее время девочка находится в больнице, ее жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что в прокуратуру столицы поступила информация о нарушении прав 14-летней жительницы района Южное Медведково. Отмечалось, что девочка перестала посещать школу. По словам ребенка, она совместно с матерью употребляла спиртное. Прокуратура проводит проверку.

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