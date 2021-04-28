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Депсоцзащиты Москвы: Жизни и здоровью избитого отчимом подростка ничего не угрожает
Фото: mos.ru

Депсоцзащиты Москвы: Жизни и здоровью избитого отчимом подростка ничего не угрожает

Кирилл Николаев

Общество

Специалисты социальной защиты помогут семье, где произошел конфликт между сыном и отчимом. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В настоящее время мальчик находится в больнице. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Сотрудники соцзащиты навестили семью. В квартире имеются условия для жизни и развития ребенка.

Кроме того, специалисты пообщались с мамой мальчика и предложили ей всю необходимую помощь. Ранее за социальной поддержкой семья не обращалась.

Ранее сообщалось, что прокуратура проверит сообщения об избиении 13-летнего мальчика отчимом в Москве. По предварительным данным, ребенок попал в больницу во вторник, 27 апреля. Врачи зафиксировали на теле мальчика различные телесные повреждения. По словам ребенка, его избил отчим. Сотрудники столичной прокуратуры планируют установить все обстоятельства и причины произошедшего. В частности, будет изучено благополучие семьи избитого мальчика.

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