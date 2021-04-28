Прокуратура проверит сообщения об избиении ребенка отчимом в Москве

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Прокуратура проверит сообщения об избиении 13-летнего мальчика отчимом в Москве. Об этом в среду, 28 апреля, сообщила пресс-служба ведомства.

По предварительным данным, ребенок попал в больницу во вторник, 27 апреля. Врачи зафиксировали на теле мальчика различные телесные повреждения. По словам ребенка, его избил отчим.Сотрудники столичной прокуратуры планируют установить все обстоятельства и причины произошедшего. В частности, будет изучено благополучие внутри семьи избитого мальчика.

Ранее «ВМ» писала, что отец избил собственную дочь во время семейного застолья с родственниками. Девушка была госпитализирована. У нее диагностировали перелом носа со смещением.

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