Двое мужчин похитили продукты из холодильника консьержки, пока она спала

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

Полиция задержала двоих подозреваемых в ограблении консьержи на юго-востоке Москвы. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе УВД по ЮВАО в среду, 28 апреля.

Инцидент произошел в доме, где работала консьержка, на улице Верхние Поля. Когда 29-летняя женщина отдыхала, в подъезд зашли двое мужчин, один из которых начал ее душить. В это время второй злоумышленник украл у консьержки чемодан с вещами и продукты.

Полиция задержала 33-летнего москвича и 48-летнего приезжего мужчину. Они распорядились украденными деньгами по своему усмотрению. Чемодан с вещами нашли недалеко от места кражи. В пресс-службе также уточнили, что подозреваемые вели бродяжнический образ жизни.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Одного из мужчин заключили под стражу, второй находится под подпиской о невыезде.

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