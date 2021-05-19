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Более 27 миллионов рублей из средств компании сокрыл мужчина в Одинцове
Фото: СК РФ

Более 27 миллионов рублей из средств компании сокрыл мужчина в Одинцове

Иван Юминов

Происшествия

Мужчина сокрыл более 27 миллионов рублей из средств организации в Одинцове, за счет которых должно было производиться взыскание налогов. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий в среду, 19 мая.

По версии следствия, генеральный директор компании, которая занимается сдачей нежилых помещений в аренду, сокрыл более 27 миллионов рублей. С их помощью должно было быть произведено взыскание недоимки по налогам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов».

Ранее сообщалось, что трактор насмерть задавил двух женщин в Московской области.

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