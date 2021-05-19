Трактор насмерть задавил двух женщин в Московской области
Две женщины погибли после наезда трактора в Московской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России в среду, 19 мая.
Инцидент произошел на 77-м километре Можайского шоссе. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство своей девушки в Новой Москве.
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