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Трактор насмерть задавил двух женщин в Московской области
Фото: МВД

Трактор насмерть задавил двух женщин в Московской области

Ростислав Зубков

Иван Юминов

Происшествия

Две женщины погибли после наезда трактора в Московской области. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе областного ГУ МВД России в среду, 19 мая.

Инцидент произошел на 77-м километре Можайского шоссе. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, уточнили в ведомстве.

Видео: Telegram / MSK

Ранее сообщалось, что девять лет тюрьмы получил мужчина за убийство своей девушки в Новой Москве.

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