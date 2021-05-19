Появились подробности загадочной смерти женщины в пруду в центре Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россия, Москва, Поварская улица Карта всех событий

Стали известны подробности смерти женщины с пакетом на голове в центре города. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 19 мая.

По словам собеседника «ВМ», смерть девушки не носила насильственный характер.

— Она свела счеты с жизнью, — заключил источник «ВМ».

Напомним, ее тело было найдено на Поварской улице в водоеме сквера.

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