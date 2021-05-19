«Ты все знаешь»: Лазарев поздравил Кудрявцеву с днем рождения

Сергей Лазарев

Российский певец Сергей Лазарев поздравил телеведущую Леру Кудрявцеву с днем рождения в своем Instagram-аккаунте.

— С Днем Рождения, дорогая и любимая Валерия Львовна !! Без лишних слов!! Просто ! Ты все знаешь, — подписал Лазарев под их совместной фотографией.

Поклонники исполнителя присоединились к поздравлениям в комментариях, выразив сожаление, что Лазарев и Кудрявцева больше не в отношениях. «Как жаль, что не пара. Красивые»; «Какие вы классные, ребята ! Жаль, что не вместе!.. Здоровья вам и успехов в вашем творчестве!»; «Как же я когда-то переживала за эти отношения».

Напомним, звезды начали встречаться в 2007 году. Когда все поклонники были уже в ожидании скорой свадьбы, пара решила расстаться. В общей сложности, их роман длился около пяти лет. Несмотря на расставание, на данный момент Кудрявцева и Лазарев поддерживают дружескую связь.

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