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На Руси 20 мая называли Купальницей, по традиции в этот день купали лошадей, чтобы те были сильными и здоровыми. Православные христиане в этот четверг отмечают Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме.

Приметы гласили, что лучше всего умываться водой из ведра в полдень. Если набрать ее заранее и выставить на улицу, она напитается солнечной силой и подарит запас сил на целый год. Сначала нужно побрызгать на себя водой из ведра, а потом облить себя и близких.

В этот день не стоит гадать на игральных картах, чтобы не накликать на себя печаль и перемены к худшему.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Зачем нужно облиться водой из ведра 20 мая

Приметы погоды гласили, что если у месяца рога опущены, то день будет погожим, а если на акации много пчел, скоро будет дождь.

20 мая отмечаются Всемирный день пчел, Всемирный день метрологии, свой профессиональный день празднуют травматологи. Поволжские регионы России отмечают День Волги. Впервые его отпраздновали в 2008 году в Нижнем Новгороде.

279 лет назад русский штурман Семен Челюскин достиг самой северной оконечности Евразии на собачьих упряжках. 148 лет назад были впервые выпущены джинсы.

В этот день родились писатель Оноре де Бальзак, певцы Джо Кокер, Шер, артисты Алексей Гуськов, Гоша Куценко и Роман Карцев, летчик Алексей Маресьев, российский авиаконструктор, академик РАН Алексей Туполев.

Именины отмечают Давид, Антон, Степан, Иосиф, Фаддей.

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