Ректор РХТУ Мажуга: В выборе будущей профессии студентам должна помочь практика

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Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга назвал своевременным принятие Госдумой законопроекта, который дает студентам возможность получения нескольких квалификаций в рамках изучения основных профессиональных образовательных программ. Однако, по словам ученого, не менее важно подкреплять каждую такую квалификацию сильной практической базой, для чего надо предоставить студентам возможность работы непосредственно на предприятиях.

18 мая 2021 года Госдума в третьем, окончательном чтении приняла законопроект, который предусматривает изменение подходов к стандартам профобразования и открывает перед студентами возможность получить несколько квалификаций в период обучения в вузе.

— Новый подход не просто открывает перед выпускниками дополнительные возможности. Одновременно это позволит повысить уровень подготовки и поднимет наше образование на более высокий уровень, чего требует современная действительность. Однако необходимо дополнить каждую образовательную траекторию такой важной опцией, как прохождение полноценной практики на предприятиях, чтобы гарантировать студентам возможность погрузиться в то или иное направление, — считает ректор РХТУ.

По словам ученого, современные профессии постоянно переживают трансформации, за которыми ни учебники, ни программы просто не могут успеть. Для полноценного знакомства с профессией студенты должны не просто побывать с экскурсией на предприятии, но и поработать там над решением конкретных задач, понять процессы изнутри.

— Не менее важно предоставить студентам в процессе обучения возможность общаться с представителями разных компаний. Все вузы страны должны регулярно проводить мероприятия, где учащиеся знакомятся с представителями работодателей, задают интересующие их вопросы. Как показывает опыт «Дней карьеры», которые регулярно проходят в РХТУ, такое живое общение во многом влияет на выбор места работы, — уверен Александр Мажуга.

25 января 2021 года на встрече со студентами в честь Дня студентов президент РФ Владимир Путин поручил Федеральному Собранию ускорить работу над внесением поправок в закон «Об образовании в Российской Федерации». В числе прочего речь шла о возможности получения студентами нескольких квалификаций в рамках изучения основных профессиональных образовательных программ. Так, студенты смогут получать несколько квалификаций, а после второго курса менять профиль обучения и переходить в своем вузе на другие факультеты и программы.

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