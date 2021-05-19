Открылся прием заявок на участие в городском конкурсе «Московские мастера»

Фото: Алексей Орлов

Профессиональный конкурс «Московские мастера» в отрасли издания и распространения печатных СМИ проводится Департаментом средств массовой информации и рекламы города Москвы в целях поддержки и развития системы распространения печатных СМИ, повышения престижа труда в этой области.

Конкурс проводится по следующим номинациям: менеджер в сфере распространения периодической печатной продукции в городе Москве и продавец периодической печатной продукции в городе Москве.

Победителей конкурса «Московские мастера» будет определять жюри, в состав которого войдут представители правительства Москвы, профильных общественных организаций, участники объединений издателей и распространителей печатной продукции, руководители ведущих редакций, холдингов и издательских домов. Для лучших представителей отрасли предусмотрены специальные призы за достижения в области распространения печатных СМИ.

В конкурсе могут принять участие продавцы печатной продукции, руководители и менеджеры предприятий, распространяющих прессу на территории города Москвы.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 21 июня.

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