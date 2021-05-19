Исполнитель A$AP Rocky публично подтвердил роман с Рианной

Фото: twitter.com/rihanna

Рэпер A$AP Rocky официально подтвердил, что они с певицей Рианной состоят в отношениях. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию.

Исполнитель отметил, что ему не стоит говорить о его отношениях, но он ничего не может с собой поделать.

— Любовь всей моей жизни. Моя леди, — цитирует рэпера Starhit.

Американский певец всегда мог похвастаться романами с моделями, блогершами и другими известными девушками из мира шоу-бизнеса, однако на данный момент он подумал, что нужно остепениться.

— Намного лучше, когда у тебя есть единственная, — признался музыкант.

Поклонники звездной пары считают, что их роман начался еще в 2013 году, когда исполнительница взяла рэпера в свой тур. Тогда папарацци часто ловили пару на прогулках и свиданиях.

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