Кети Топурия похвасталась новой фотографией за рулем автомобиля

Кети Топурия / Фото: www.instagram.com/keti_one_official/?hl=ru

Певица Кети Топурия показала новую фотографию в своем Instagram-аккаунте.

Вокалистка группы «А’Студио» выложила в Сеть снимок, где она сидит за рулем автомобиля. Топурия продемонстрировала подписчикам яркий летний образ — короткое розовое платье, солнечные очки и дорогие аксессуары.

— В любви, — подписала звезда, заменив слово смайликом в виде сердца.

Поклонники певицы порадовали ее комплиментами, отметив также красоту иномарки, в которой сидит исполнительница.

«Вай-вай, какая машина»; «Какая девушка!»; «Какая девочка! Теперь хочу такой розовый комбез», — написали фолловеры.

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