Москвичам рассказали о правилах газовой безопасности в быту

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Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы провели онлайн-лекцию о газовой безопасности в быту для школьников, студентов и их родителей. Жителям столицы рассказали о необходимости регулярной проверки газового оборудования, а также о сроке эксплуатации газовых приборов.

Отмечается, что срок службы газовых приборов составляет не более 10–12 лет. Плиты оснащены автоматикой «газ-контроль». При погасании пламени газовых горелок подача газа прекращается.

Москвичам напомнили, что расстояние между розеткой и газопроводом должно составлять не менее 400 миллиметров. Кроме того, газопровод не должен быть замурован в стену. При его неисправности это поможет специалистам быстро определить причину, перекрыть газ и провести техническое обслуживание газопровода.

Видео: Telegram / Комплекс городского хозяйства Москвы

Варочная панель и духовой шкаф должны быть подключены к разным кранам. Важно, чтобы в квартирах с газоснабжением хорошо работала вентиляция. В связи с этим вытяжка в квартире не должна быть перекрыта посторонними предметами, сообщили в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

Также москвичам напомнили, что проверки газового оборудования проходят ежегодно.

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