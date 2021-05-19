Грызлов заявил, что Украина блокирует работу контактной группы по Донбассу

Фото: Администрация президента РФ

Украина уходит от прямого диалога с Донбассом, блокируя этим работу контактной группы по всем вопросам. Об этом заявил полномочный представитель России в группе Борис Грызлов в среду, 19 мая.

— При этом условия мирного, невоенного урегулирования конфликта Украина по-прежнему держит в секрете, а на предложения Донбасса не дает ни положительного, ни отрицательного ответа и, вопреки прямым требованиям, уходит от прямого диалога с Донбассом. Таким образом, по всем вопросам работа заблокирована, — рассказал полпред.

Киев ограничивает работу альтернативных СМИ и преследует людей, которые выступают за мир и диалог с Донбассом, добавил чиновник. Кроме того, власти страны реализуют политику радикальных украинских националистов, приводит слова Грызлова ТАСС.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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