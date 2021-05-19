Изменение климата может стереть Мальдивы с лица Земли к концу века

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Мальдивские острова могут исчезнуть из-за изменения климата к концу века. Об этом сообщила министр окружающей среды и технологий страны Аминат Шауна.

По словам министра, если природе продолжать наносить такой же ущерб, как и в настоящий момент, а люди не будут ничего с этим делать, острова могут быть «стерты» уже к концу 2100 года.

— Изменение климата реально, а мы — самая уязвимая страна в мире, — сообщила Аминат Шауна в эфире телеканала CNBC.

По словам специалиста, на большей части суши выявлены наводнения и эрозия береговой линии. На данный момент власти Мальдив приложили усилия, чтобы затормозить влияние меняющегося климата: они приняли меры по охране прибрежных районов государства.

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