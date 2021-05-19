Более 48,5 тысячи школьников Москвы стали победителями и призерами онлайн-олимпиады

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Победителями и призерами онлайн-олимпиады о жизни в мегаполисе стали более 48,5 тысячи столичных школьников. Об этом в среду, 19 мая, сообщили в пресс-службе Департамента образования и науки Москвы.

Всего в мероприятии приняли участие более 71 тысячи ребят. Задания были рассчитаны на учеников 2–8 классов. В этом году онлайн-олимпиада прошла в один тур. Выполнить задания можно было с 26 апреля по 13 мая. Ребята отвечали на вопросы о жизни в умном городе, сохранении экологии и развитии общественного транспорта. Задачи также содержали мультимедийные материалы, которые сделали соревнование более увлекательным для современных школьников.

Победители и призеры получат электронные грамоты. Участники из восьмых классов, которые набрали установленный балл, будут приглашены на Московскую олимпиаду школьников по функциональной грамотности. Она состоится 22 мая, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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