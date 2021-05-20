Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники

Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать клубнику. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Специалисты напомнили, что качественные плоды клубники должны быть сухими, без признаков гниения, иметь однородный и насыщенный цвет. Листики, обрамляющие ягоду, должны быть зелеными, без признаков увядания, поверхность плодов — упругой, блестящей, без вмятин и повреждений, а аромат — насыщенным. От покупки клубники лучше воздержаться, если ягода влажная, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат, листья сухие, окраска плодов неоднородная и кончик ягод белый.

В ведомстве отметили, что определить сладость клубники можно по черенку ягоды: если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой.

Также специалисты подчеркнули, что очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением, потому что плоды клубники часто бывают загрязнены землей и употребление таких ягод может привести к заражению кишечными инфекциями или паразитарными заболеваниями. В Роспотребнадзоре добавили, что можно мыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора или специального средства для мытья фруктов и овощей. Для этого клубнику следует поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, потом тщательно ополоснуть под струей проточной воды.

Читайте также: Агроном рассказал два правила выбора клубники