Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору клубники
Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать клубнику. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Специалисты напомнили, что качественные плоды клубники должны быть сухими, без признаков гниения, иметь однородный и насыщенный цвет. Листики, обрамляющие ягоду, должны быть зелеными, без признаков увядания, поверхность плодов — упругой, блестящей, без вмятин и повреждений, а аромат — насыщенным. От покупки клубники лучше воздержаться, если ягода влажная, на поверхности есть пятна, отсутствует аромат, листья сухие, окраска плодов неоднородная и кончик ягод белый.
В ведомстве отметили, что определить сладость клубники можно по черенку ягоды: если между зелеными листиками и ягодой есть расстояние, то клубника будет сладкой.
Также специалисты подчеркнули, что очень важно тщательно промыть ягоды перед употреблением, потому что плоды клубники часто бывают загрязнены землей и употребление таких ягод может привести к заражению кишечными инфекциями или паразитарными заболеваниями. В Роспотребнадзоре добавили, что можно мыть ягоды с использованием слабого уксусного раствора или специального средства для мытья фруктов и овощей. Для этого клубнику следует поместить в емкость с приготовленным раствором на 3-5 минут, потом тщательно ополоснуть под струей проточной воды.
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