Территорию Национального теннисного центра благоустроили в Москве

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Россия, Москва, парк Северного речного вокзала Карта всех событий

На территории Национального теннисного центра в Москве установили новые трибуны и павильоны в рамках комплексного благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента капитального ремонта.

Специалисты благоустраивали территорию, общая площадь которой составила 8,5 километра.

Центр расположен в Головинском районе, недалеко от парка Северного речного вокзала. На территории убрались, улучшили освещение и спрятали провода в кабельную канализацию, длина которой составила 2164 метра. Кроме того, были обновлены и добавлены дорожки общей протяженностью 1,6 километра.

— До начала работ инфраструктура этого спортивного объекта находилась в неудовлетворительном состоянии и нуждалась в развитии: отсутствовали места для комфортного пребывания тренирующихся и выступающих спортсменов, а также для персонала, обеспечивающего проведение мероприятий и безопасность на данной территории, — пояснили в пресс-службе.

В центре создали 11 павильонов, где расположили пункты охраны, тренерские, комнаты отдыха, кабинет врача и другие объекты. Кроме того, на территории была построена веранда летнего кафе.

Для зрителей в центре установили 12 трибун на 1448 человек, а на набережной Химкинского водохранилища создали зону отдыха с удобными шезлонгами. Помимо этого, на территории организовали детские и спортивные площадки, высадили более 6340 кустарников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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