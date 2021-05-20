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Москвичам рассказали, как уберечь домашних животных от травм
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Москвичам рассказали, как уберечь домашних животных от травм

Анастасия Волоснова

Животные

Из-за повышенной активности домашние животные могут травмироваться во время прогулок. Председатель столичного комитета ветеринарии Алексей Сауткин рассказал, как сохранить здоровье питомцев.

Чаще всего к ветеринарам приходят с животными, которые травмировались, падая с высоты, поскользнулись или попали в ДТП. Если животное получило перелом, хозяева должны незамедлительно отнести питомца к врачу.

Уточняется, что травматологи готовы принимать животных в десяти государственных клиниках Москвы.

— Для диагностики в клиниках установлено современное оборудование: рентген-аппараты, аппараты УЗИ и компьютерной томографии. Кроме того, в распоряжении специалистов есть операционные блоки, в которых можно провести самые сложные хирургические вмешательства касаемо суставов и конечностей, — пояснил Алексей Сауткин.

По его словам, в год ветеринары проводят более 1,2 тысячи операций.

Для того чтобы животное не пострадало во время прогулки, необходимо выгуливать его на поводке. Отцеплять шлейку разрешается только на площадках для собак, где животное может познакомиться с другими питомцами. Однако хозяева должны контролировать процесс общения собак, так как они могут проявлять агрессию во время игры.

Мопсам, шпицам и другим собакам, которые весят меньше десяти килограммов, не рекомендуется запрыгивать на высокие предметы, так как это может спровоцировать вывих коленной чашечки. Хозяева также должны следить за весом питомцев, так как ожирение может привести к проблемам с передней крестовидной связкой.

Владельцам кошек не рекомендуется выпускать животных на незастекленные балконы, так как питомцы часто падают с них и травмируются, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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ветеринарыживотныездоровье
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